Russland uttrykker bekymring etter atomuttalelse fra israelsk minister

Statsminister Benjamin Netanyahu har suspendert kulturarvminister Amichai Eliyahu etter at han i et intervju ble spurt om Israel kan slippe en atombombe på Gazastripen.

– Det er én mulighet, svarte Eliyahu. Han hevdet ellers at det ikke finnes «ikke-stridende» på Gazastripen, ifølge den israelske avisa Haaretz. Senere har Eliyahu hevdet at han snakket metaforisk.

– Dette har ført til et stort antall spørsmål, siteres talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet på av det statlige nyhetsbyrået Ria.

Hun sier videre at hovedproblemet er at Israel synes å ha innrømmet at de har atomvåpen. Landet nekter offisielt for å ha atomvåpen.

Eliyahus uttalelse ble møtt med fordømmelse i den arabiske verden, førte til oppstand i israelske medier, ble beskrevet som «forkastelig» av en amerikansk tjenesteperson, og Iran tok til orde for en rask internasjonal respons.