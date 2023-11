Portugals statsminister går av etter at stabssjefen hans ble pågrepet, mistenkt for korrupsjon i tilknytning til regjeringens håndtering av flere kontrakter.

Antonio Costa kunngjorde avgangen under en pressekonferanse i Lisboa, etter først å ha orientert president Marcelo Rebelo de Sousa om sin beslutning.

Costa understreket under pressekonferansen at hans samvittighet er ren, og at han selv ikke har status som mistenkt i saken.

Portugisisk politi pågrep tirsdag Costas stabssjef Vitor Escaria og fire andre. De mistenkes for korrupsjon i forbindelse med avtaler om utvinning av litium i Nord-Portugal. Korrupsjonsmistankene er også knyttet til etablering av en hydrogenfabrikk og et stort datasenter i havnebyen Sines.

Politiet ransaket tirsdag 40 kontorer i regjeringsbygg, blant dem Escarias kontor. Flere kontorer i miljødepartementet og infrastrukturdepartementet ble også ransaket.

Infrastrukturminister Joao Galamba har fått status som formelt mistenkt i saken, og det samme har lederen for Portugals miljødirektorat APA, Nuno Lacasta.

Costa tilhører sosialistpartiet PS og har vært statsminister i Portugal siden 2015. Før det var han ordfører i hovedstaden Lisboa i åtte år.

