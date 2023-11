Netanyahu: – Vil ta overordnet ansvar for Gaza

– Israel vil inntil videre ha det overordnede sikkerhetsansvaret, sier Netanyahu i et intervju med amerikanske ABC News mandag.

– Når vi ikke har sikkerhetsansvaret, ender vi med utbrudd av Hamas-terror i en størrelsesorden vi ikke kunne forestille oss, fortsetter den israelske statsministeren.

I intervjuet gjentar han også at det er uaktuelt med noen «generell våpenhvile» på Gazastripen før Hamas har løslatt gislene de har holdt i den beleirede enklaven siden angrepet på Israel for en måned siden.

Samtidig sier han at Israel er åpne for å vurdere «taktiske små pauser – en time her, en time der» i kamphandlingene for å legge til rette for å få inn humanitær hjelp eller for å få gisler ut.

[ Kommentar: Fortell meg aldri igjen at det er Vesten som driver med sivilisasjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen