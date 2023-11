Mareritt for foreldre på Gaza: Tusener av barn drept eller såret i israelske angrep

Samtidig som palestinere leter i ruinene etter overlevende fra ferske israelske angrep mot Gazastripen, viser bilder fra sykehus rom fulle av skadde. Mange er barn.

En av dem er 13 år gamle Layan al-Baz. Hun ble skadd i et av de mange israelske angrepene på Gaza. Hun ligger på Nasser-sykehuset i Khan Yunis på den sørlige Gazastripen. Når hun ser ned på de bandasjerte beinstumpene sine, brister hun ut i gråt.

– Hvordan skal jeg komme meg til skolen når vennene mine går og jeg ikke kan, spør hun fortvilet.

Moren hennes, Lamia al-Baz, sitter ved hennes side og prøver å berolige henne: – Det vil gå bra. Jeg skal støtte deg. Du har fortsatt en fremtid foran deg, sier hun.

Lamia al-Baz forteller at Layan ble såret i et angrep på Al-Qarara-distriktet i Khan Yunis.

Må prioritere å redde liv

Sykehusdirektør Nahed Abu Taaema forteller at på grunn av det enorme antallet ofre og mindre ressurser, har legene ofte ikke noe annet valg enn å amputere lemmer for å forhindre livstruende komplikasjoner.

– Vi må prioritere å redde en pasients liv, fastslår Abu Taaema.

Mens 13 år gamle Layan forsøker å omstille seg til et nytt liv, drepes og skades stadig flere i nye bombeangrep.

En gravplass for barn

FNs barnefond (Unicef) fastslo nylig at Gazastripen har blitt en gravplass for tusenvis av barn som er drept i angrep siden krigsutbruddet 7. oktober, som startet med Hamas’ terrorangrep mot Israel.

– Ett palestinsk barn blir drept hvert tiende minutt på Gazastripen, uttalte Redd Barnas landdirektør i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee 30. oktober. Siden har angrepene bare fortsatt.

– Det er en forbannelse å være forelder i Gaza, mener Ahmed Modawikh. Den 40 år gamle snekkeren fra Gaza by mistet sin 8 år gamle datter under kamphandlinger i mai i år. Han forteller at livet hans ble knust.

Fakta om barn som er drept og såret på Gaza

Nesten halvparten av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere er under 18 år.

40 prosent av de drepte så langt i krigen er barn.

En analyse foretatt av nyhetsbyrået AP av data gitt av Gazas helsedepartement, viste at per 26. oktober var 2001 barn i alderen 12 og under blitt drept.

615 av barna var 3 år eller yngre.

Flere barn har blitt drept på litt over tre uker i Gaza enn i alle verdens konflikter til sammen i hvert av de siste tre årene, ifølge Redd Barna.

Redd Barna viser til at 2985 barn ble drept i et titalls krigssoner gjennom 2022.

Oppdaterte tall per 6. november fra Gazas helsedepartement:

Over 10.000 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden 7. oktober, hvorav 4104 er barn.

Over 2260 palestinere, blant dem 1270 barn, er savnet og kan være begravd i ruinene.

Minst 25.400 palestinere er såret.

I helgen ble nye boligblokker bombet, og nye skadde og drepte forsøkt dratt ut av ruinene.

– Er det noen overlevende, roper Said al-Najma, mens han forsøkte å fjerne blokker av betong.

Sju bygninger på flere etasjer i flyktningleiren Al-Maghazi på Gazastripen ble truffet av bomber under det israelske angrepet lørdag kveld. Minst 45 mennesker ble drept, ifølge det Hamas-drevne helsedepartementet.

Blant de drepte var fire av videojournalisten Mohammed Alalouls barn, samt fire av brødrene hans, og flere av hans nieser og nevøer.

Den palestinske journalisten Mohammed al-Aloul bærer liket av et av barna sine som ble drept i det israelske bombardementet av Gazastripen 5. november. Han mistet hele fire barn, samt fire av brødrene hans, og flere av hans nieser og nevøer. (Fatima Shbair/AP)

Terrorangrep

Hamas-krigere stormet over grensen til Israel 7. oktober og gjennomførte et grufullt terrorangrep der minst 1400 israelere, de fleste sivile, også barn, ble drept, ifølge israelske myndigheter. I tillegg tok Hamas over 200 gisler, deriblant rundt 30 barn.

Israel har som svar på terrorangrepet gått til et kraftig motangrep mot Hamas, som Israel har som mål å tilintetgjøre. Målet for offensiven er også å redde de israelske gislene.

Men den israelske offensiven har enorme konsekvenser for sivilbefolkningen på Gazastripen, som lider under stadig bombardement, mangel på mat, vann, drivstoff og medisinske forsyninger.

Over 10.000 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden 7. oktober, hvorav 4104 er barn, ifølge helsedepartementet i Gaza.

Mistet også nære slektninger

13 år gamle Layan mistet ikke bare beina sine, men mange av sine nærmeste slektninger. Moren hennes sier at to av døtrene hennes, Ikhlas og Khitam, og to barnebarn ble drept da det israelske angrepet rammet hjemmet til Ikhlas. Familien var samlet i Ikhlas’ hjem for å støtte henne etter at hun nylig hadde født.

– Kroppene til døtrene mine var fullstendig knust, sier Lamia, som forteller at hun måtte identifisere døtrene på et likhus. Ikhlas nyfødte baby ble også drept.

Takker for å være i live

På Nasser sykehusets brannskadeavdeling ligger 14 år gamle Lama al-Agha og søsteren Sara (15). De blir behandlet etter et angrep 12. oktober, der Saras tvillingsøster Sama og broren Yahya (12) ble drept, forteller moren deres, som sitter mellom de to sykehussengene og sliter med å holde tårene tilbake.

Sting og brannsår er synlige på Lamas halvbarberte hode og pannen hennes.

– Da de flyttet meg hit, ba jeg sykepleierne om å hjelpe meg med å sette meg opp. Da oppdaget jeg at beinet mitt var amputert, husker 14-år gamle Lama.

– Jeg har vært gjennom mye smerte, men jeg takker Gud for at jeg fortsatt er i live, legger hun til.

Lama al-Agha er på Khan Yunis's Nasser sykehusets brannskadeavdeling. (Mahmud Hams/AFP)

Lama forteller også at hun er fast bestemt på å ikke la skaden hennes bestemme fremtiden hennes.

– Jeg skal skaffe meg et kunstig bein og fortsette studiene slik at jeg kan bli lege, som er min store drøm. Jeg vil være sterk for meg og for familien min, sier hun.

