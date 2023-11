Ingen enighet om Gaza-krigen i FNs sikkerhetsråd

Etter to timer med diskusjoner mandag, var landene fortsatt ikke enige om ordlyden. Mens USA vil ha «humanitære pauser», krever mange andre land «humanitær våpenhvile» for å få inn nødvendig nødhjelp og hindre flere sivile tap i Gaza.

– Vi snakket om humanitære pauser, og vi er interessert i gå videre med den språkbruken, men det er uenighet i rådet om hvorvidt det er akseptabelt, sier USAs FN-ambassadør Robert Wood etter møtet.

Det var Kina, som for tiden leder Sikkerhetsrådet, og De forente arabiske emirater som hadde kalt inn til møtet på grunn av den humanitære krisen på Gaza. Over 10.0000 er drept i enklaven siden krigsutbruddet for en måned siden, ifølge helsedepartementet i det beleirede territoriet.

– Ingen er hevet over folkeretten

FNs generalsekretær António Guterres sa tidligere på dagen at han vil ha en umiddelbar humanitær våpenhvile og en stans i opptrappingen han allerede ser på den okkuperte Vestbredden og i Libanon, Syria, Irak og Jemen.

Guterres sa at folkeretten, som krever at sivile og viktig infrastruktur beskyttes, helt klart brytes, og han understreket at «ingen parter i væpnede konflikter står over» disse reglene. Guterres ba også om at gislene Hamas tok fra Israel 7. oktober, løslates umiddelbart.

– Gravplass for barn

Den humanitære katastrofen som utfolder seg, gjør behovet for en humanitær våpenhvile mer prekært for hver time som går, sa FN-sjefen

– Marerittet på Gaza er mer enn en humanitær krise, det er en krise for menneskeligheten, la han til.

Guterres trakk blant annet fram det skrikende behovet for drivstoff, som ikke er en del av nødhjelpen som hittil er sluppet over grensen fra Egypt.

– Uten drivstoff vil nyfødte babyer i kuvøser og pasienter som holdes i live av medisinsk utstyr, dø, advarer Guterres og sier Gazastripen er i ferd med å bli «en gravplass for barn».

Over 4.000 av de drepte på den tett befolkede Gazastripen er mindreårige, ifølge tallene fra helsedepartementet.

