Trump vitner i bedragerisak

77-åringen skal trolig i vitneboksen i New York klokka 10, altså klokka 16 norsk tid. Der vil han være plassert ved siden av dommer Arthur Engoron, som han har skjelt ut gjentatte ganger.

Saken er knyttet til tvilsom regnskapspraksis i Trump-eide selskaper. Ifølge delstatens advokater hjalp dette Trump med å få urettmessig gode vilkår for finansiering ved å blåse opp verdien av eiendommene hans. Dette var viktig på et tidspunkt der mange nektet å låne ham penger. Ifølge advokatene tjente Trump 100 millioner dollar – drøyt 1,1 milliarder kroner – på dette. Selv avviser den tidligere presidenten anklagene.

Ettersom det er en sivil rettssak, risikerer ikke Trump å havne i fengsel. Imidlertid står hans image som vellykket forretningsmann i fare. Det som er enda verre for den tidligere presidenten, er at staten vil begrense hans mulighet til å drive forretninger i New York, i tillegg til 250 millioner dollar i bøter.

