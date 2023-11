Israel trapper opp angrep tross oppfordringer til våpenhvile

Israelske soldater kjempet fra hus til hus mot Hamas-styrker i det tett befolkede territoriet, der 1,5 millioner er internt fordrevet i forsøket på å søke tilflukt fra krigen.

– Vi rammer Hamas, og vi tar støttepunkt etter støttepunkt, i tråd med planen vår, i en systematisk innsats for å fravriste Hamas deres militære kapasitet, sier talsperson Jonathan Conricus i den israelske hæren (IDF) til TV-kanalen CNN.

– Vi har soldater på bakken: infanteri, panser og ingeniørstyrker. De kjemper og de styrere ildgiving fra luften, legger han til. Conricus sier innsatsen er konsentrert rundt «undergrunnsinfrastruktur», altså Hamas' nettverk av tunneler.

Foreløpig er det ingenting sin tyder på at IDF vil følge oppfordringen fra lederne for 18 FN-organisasjoner. I et felles opprop har bedt innstendig om en umiddelbar humanitær våpenhvile og at det må komme inn mer mat, vann, medisiner og drivstoff for å hjelpe sivilbefolkningen i Gaza.

– Angrepet er som et jordskjelv, sier beboeren Alaa Abu Hasera i Gaza by. Han holder til i et område der hele kvartaler er lagt fullstendig i grus.

