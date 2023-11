Ifølge tyrkisk TV er møtet i gang i 9-tiden mandag.

Over helga har Blinken vært i Midtøsten, blant annet i form av et uventet besøk i Iraks hovedstad Bagdad. Den amerikanske utenriksministeren jobber for å unngå at krigen i Gaza sprer seg til resten av regionen, og har blant annet understreket behovet for humanitære pauser slik at nødhjelp kan komme inn til Gazas befolkning.

Blinken skal ikke møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, da han tilbringer dagen i andre deler av Tyrkia.