Tysk politi: Gisselsituasjonen på flyplassen i Hamburg er over

Det opplyser tysk politi søndag ettermiddag. Mannen skal ha blitt pågrepet uten å gjøre motstand.

Flygingene ved flyplassen har vært innstilt etter at mannen kjørte gjennom sperringer og inn på flyplassområdet lørdag kveld. Han hadde med seg datteren, som ifølge tysk politi ble holdt som gissel.

Søndag morgen opplyste politiet at de forhandlet med mannen. Passasjerer ble oppfordret til ikke å dra til flyplassen.

Da mannen kjørte inn på flyplassområdet, skjøt han to ganger i lufta og kastet to brennende flasker ut av bilen. Den parkerte han under et fly fra Turkish Airlines. Forhandlingene med mannen foregikk på tyrkisk.

Politiet tror strid om barnefordeling og foreldrerett danner bakgrunnen for hendelsen. Mannen skal ha tatt datteren fra sin kone før han dro til flyplassen. Kvinnen varslet politiet om det som hadde skjedd.

