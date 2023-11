Svensk bjørn tok tog til engelsk dyrepark

En brunbjørn ankom Wildwood Devon nær Exeter om kvelden 2. november, etter å ha reist til fra Sverige til England med Eurostar-toget. Det skriver Itv.com.

Diego var et av de siste gjenlevende dyrene i Orsa Rovdyrspark som er nedlagt, og der personalet hadde fått beskjed om å avlive de gjenværende dyrene.

Skal sove i Devon

Britiske Wildwood Trust har hatt ansvar for flyttingen og opplyser til kanalen at de er begeistret for å ha klart å redde bjørnens liv.

– Diegos zoologiske hjem blir lagt ned nå, og han hadde ingen andre alternativer, sier direktør Mark Habben.

Brunbjørner går som kjent i dvale om vinteren. Diego skal få sove i Devon fram til våren, for så å flyttes til sitt nye permanente hjem Jimmy’s Farm and Wildlife Park, i Ipswich, Suffolk.

Habben forteller til avisa at de ble klar over Diegos situasjon da de jobbet med å redde ut to isbjørner fra parken.

Grunnleggeren av Jimmy’s Farm and Wildlife Park, Jimmy Doherty, opplyser til avisa at de jobber med å ferdigstille innhegningen som Diego skal bo i.

– I mellomtiden er jeg glad for at han kan sove ut dvalen sin hos Wildwoods, som er eksperter på sitt område.

Sviktende publikum

Orsa Rovdyrspark skriver på sine nettsider at de fortsatt har noe drift av parken, med fokus på dyrene omplassering av dyrene.

Parkens dyr er en del av ulike avls- og bevaringsprosjekter, som drives av den europeiske dyrehageforening EAZA og Berguv Nord. Derfor har parken forsøkt å flytte så mange dyr som mulig til andre parker i Europa.

Det var ved denne dyreparken at en 18 år gammel gutt ble angrepet og drept av en brunbjørn i 2017. Hendelsen er imidlertid ikke omtalt som årsak til nedleggelsen.

Parken skriver selv at beslutningen kommer som følge av publikumssvikt blant annet på grunn av at en nærliggende campingplass ble solgt.

