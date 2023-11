Britisk luftforsvar reddet norsk seiler fra europeisk storstorm

Den norskregistrerte seilbåten sendte ut nødanrop sent torsdag kveld etter å ha mistet begge mastene i de høye bølgende rundt 1100 kilometer fra den engelske kysten, skriver NRK.

Franske og britiske fly ble sendt ut for å redde nordmannen, opplyser det britiske luftforsvaret på egne nettsider. Han ble reddet tidlig fredag morgen og befinner seg nå på et lokalt sykehus i England der han får behandling for skadene han pådro seg.

Ifølge NRK er det ikke snakk om livstruende skader. Mannen skal ha vært på vei fra Irland til Azorene i Portugal da uværet kom. Han var alene om bord i seilbåten.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge bekrefter overfor rikskringkasteren at det har vært en redningsoperasjon av en nordmann i britisk farvann, men ønsker ikke å utdype saken ytterligere.

Store deler av Europa har vært rammet av stormen Ciaran, som har ført til et titalls dødsfall, kraftig vind og store ødeleggelser. Torsdag var det meldt vindkast på opptil 44 meter i sekundet enkelte steder i Sør-England.

[ MS-syke Anne måtte til Mexico for behandling hun ble nektet i Norge ]