Tysk storflyplass stengt – mulig forsøk på å bortføre barn

Den tyske avisen Bild skriver at mannen har to barn i bilen, og at kona hans varslet politiet om at han var på vei til flyplassen. Mannen har forskanset seg i bilen med barna inne på flyplassområdet.

Kona skal ha fortalt politiet at hun fryktet at mannen ville bortføre barna. Så langt er det ikke noe som tyder på at det er snakk om en terrorhandling.

Mannen skal ha avfyrt skudd i luften og også kastet to brennende flasker, såkalte Molotov-cocktails. Brannene ble slukket umiddelbart, skriver Hamburger Morgenpost.

Bilen står parkert under et fly. Store politistyrker og en forhandler er på plass på stedet, ifølge avisen.

Alle terminaler er avstengt og det skal ikke være mulig for mannen å ta seg inn her. Det er ingen meldinger om skadde.

Politiaksjonen ble innledet like etter klokken 20, opplyser tyske medier.

