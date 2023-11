Helsepersonell: 15 sivile drept i artilleriangrep i Khartoum

Det pågår kamper mellom den sudanesiske hæren og militsgruppa RSF i landet.

Likene ble brakt til Al-Nau-sykehuset i Omdurman i Khartoum-distriktet, opplyser en kilde i helsevesenet til nyhetsbyrået AFP.

Det har nå gått snart sju måneder siden det brøt ut en væpnet konflikt mellom regjeringshæren, under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan, og hans tidligere nestkommanderende, RSF-militsens leder, general Mohamed Hamdan Dagalo.

Ifølge anslag fra Armed Conflict Location & Event Data Project har over 10.400 blitt drept i konflikten så langt. FN anslår at volden har fordrevet 5,8 millioner mennesker både intern i landet og over grensene.

