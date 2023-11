Filmstudioer med tilbud til streikende Hollywood-skuespillere

Studoene håper tilbudet til fagforeningen Sag-Aftra, som representerer over 160.000 skuespillere og andre bransjefolk, kan avslutte den 113 dager lange skuespillerstreiken, melder Variety.

Arbeidsgiverorganisasjonen Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) hadde tidligere advart Sag-Aftra om at en avtale må oppnås innen utgangen av uken for å unngå kansellering av enkelte TV-serier og for å hindre utsettelser av filmpremierer som er planlagt til sommeren.

Hollywood-skuespillerne har vært i streik siden midten av juli. De krever høyere grunnlønn, inntekter fra strømming og begrensninger på bruk av kunstig intelligens (KI).

Forhandlingene mellom partene har brutt sammen en rekke ganger.

