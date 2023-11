Trump kaller dømte etter stormingen av Kongressen «gisler»

Trump kom med utspillet under et valgkampmøte i Houston i Texas torsdag.

– Jeg kaller dem gisler, ikke innsatte. Jeg kaller dem gisler, og det som har skjedd er en skam, sa Trump.

Han refererte til dem som har fått fengselsstraff for sin rolle i stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar 2021.

Fanatiske Donald Trump-tilhengere tok seg da inn i bygningen i et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte Joe Biden til valgets vinner.

Trump hevder stadig at det var omfattende valgfusk som førte til at han tapte valget i 2020 mot Joe Biden, til tross for at dette er avvist i en lang rekke rettsavgjørelser.