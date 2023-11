Ingen norske borgere blir evakuert fra Gaza i dag

Denne uken startet evakueringen av Gazastripen gjennom Rafah-overgangen mot Egypt.

Torsdag ble ingen nordmenn evakuert, og heller ikke fredag er det norske statsborgere på lista over de som får slippe ut av det krigsherjede området, bekrefter UD overfor NTB.

– Vi kan bekrefte at det ikke var noen norske borgere oppført på listene over de som får slippe over grensen ved Rafah i dag. Ifølge Egypt er det nærmere 8000 borgere fra svært mange land, og grensepasseringer vil skje puljevis, sier pressevakt Mariken Bruusgaard Harbitz i en epost.

Ifølge Harbitz jobber UD fortløpende med å få nordmennene ut av Gaza.

– Vår hovedprioritet er å bidra til at de over 200 norske borgerne kan få mulighet til å komme seg ut fra Gaza. Av disse er over halvparten barn. Vi er svært bekymret for hvordan de har det, sier hun.

Ifølge UD er flere myndigheter involvert i beslutningen om hvem som får reise ut, blant annet Israel, Egypt og Hamas.

– Vi har, i likhet med andre land, mottatt informasjon om at flere utenlandske borgere trolig vil få tillatelse til å krysse Rafah grenseovergang i løpet av de kommende dagene. Vi er løpende kontakt med alle relevante parter for å sikre at nordmenn kommer ut nå, sier Harbitz.

Trolig får dog ikke alle reist ut samme dag.

Det var NRK som først meldte om saken.