Hizbollah-sjefen skal bryte tausheten for første gang siden krigsutbruddet

Forventninger blandet med frykt råder i Midtøsten før den mektige Hizbollah-lederen stiller seg foran kameraene i en forstad til Beirut klokken 14 norsk tid.

Siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober har det vært økende konfrontasjoner ved Libanons sørlige grense, primært mellom Israel og den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, som er alliert med palestinske Hamas.

Frykten for at konflikten skal spre seg ytterligere i Midtøste,n øker, og USAs president Joe Biden har gjentatte ganger advart Hizbollah mot å blande seg inn.

Gruppens 19 rakettangrep mot Israel torsdag førte til at den israelske hæren (IDF) svarte med et «bredt angrep» mot Libanon for å ødelegge Hizbollah militære kapasiteter. USAs nasjonale sikkerhetssjef John Kirby sa imidlertid torsdag at de ikke ser tegn til at gruppen vil gå inn i konflikten på Gazastripen med full styrke.

Hizbollah støttes av Iran, og landets utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian har advart om at «regionen er en kruttønne» og at «alt er mulig» om ikke Israel slutter å angripe Gaza.

Hizbollah-sjefens ventede tale kringkastes som en del av et arrangement i Beiruts sørlige forsteder, der gruppen står sterkt, til minne om krigere drept i israelske rakettangrep.

På libanesisk side er over 70 mennesker drept, der minst 50 er Hizbollah-krigere, men også andre stridende og sivile, samt en Reuters-journalist, ifølge en AFP-rapport.

På israelsk side har ni mennesker mistet livet, åtte soldater og en sivil, ifølge IDF.