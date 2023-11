Putin godkjenner avratifisering av atomavtale

Loven ble vedtatt tidligere denne måneden i den russiske nasjonalforsamlingen. Torsdag ble vedtaket godkjent av Putin.

Russerne hevder at opphevelsen skyldes et ønske om å stå på like fot med USA, som har signert, men ikke ratifisert avtalen.

Vestlige kritikere er imidlertid bekymret for om Russland nå vil gjenoppta atomprøvesprengninger for å spre frykt parallelt med krigen mot Ukraina.

Russiske myndigheter har sagt at de ikke vil gjenoppta testing av atombomber hvis ikke USA gjør det. Men da en gruppe russiske politikere i starten av oktober tok til orde for en ny prøvesprengning, ville ikke Putin si om han var enig eller ikke.

