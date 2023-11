Paven tar til orde for tostatsløsning

– Hver krig er et nederlag. Ikke noe løses med krig. Ingenting. Alt oppnås med fred, med dialog, sier pave Frans i et intervju med den italienske kringkasteren Rai.

86-åringen tar i intervjuet sterkt til orde for en tostatsløsning – staten Israel og en palestinsk stat. Dette er en tilnærming til konflikten som har hatt bred internasjonal støtte i flere tiår, men som ikke har materialisert seg. Tiden er nå inne, mener paven.

– I krig fremkaller et slag i ansiktet et annet slag. Et sterkt slag og så et enda sterkere slag, og slik fortsetter det. Men det handler om at to folk må leve sammen, sier han.

– Det finnes en smart løsning på dette. To folk, to stater. Oslo-avtalen slår fast en løsning bestående av to stater og Jerusalem som får spesialstatus, sier pave Frans, som fordømmer alle former for antisemittisme.

I år er det 30 år siden Oslo-avtalen ble undertegnet av palestinernes leder Yasser Arafat og Israels statsminister Yitzhak Rabin. Norge var dypt involvert i de hemmelige forhandlingene som førte fram til avtalen.

