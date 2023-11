UD: Fortsatt uklart når nordmenn kan forlate Gaza

Det har vært kaotisk på grenseovergangen ved Rafah siden Israel startet angrepene på Gazastripen etter Hamas-angrepet 7. oktober. Flere tusen utenlandske borgere prøver å komme seg ut, men grensa har vært stengt fram til nå.

UD opplyser at de foreløpig ikke har fått beskjed om at noen norske borgere kan dra ut.

– Vi vet foreløpig ikke når de første nordmennene kan reise ut, men vi er fortalt at vi vil bli kontaktet i forkant. Det ser ut til at dette vil skje puljevis. Så snart vi vet mer, vil vi informere norske borgere i Gaza, sier pressevakt Siri Svendsen i UD.

Hun sier at det ikke er sikkert at alle norske borgere kan få tillatelse samtidig.

– Vårt mål er likevel at alle norske borgere i Gaza skal få reise ut så raskt som mulig, sier Svendsen.

UD forsøker å sende meldinger til norske borgere om dette, men ettersom nettet tidvis er nede, er det vanskelig å vite om meldingene når fram.

– Vi vil sende ut meldinger på nytt, for å sikre at norske borgere får informasjon så snart som mulig. Dette er en svært krevende situasjon for nordmenn i Gaza og for pårørende hjemme, sier Svendsen.

