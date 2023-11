Den uhyggelige registreringen på et sykehus i Gaza

– Mellom midnatt og middagstid kom det inn 17 martyrer og fem som døde av naturlige årsaker, sier direktør Nahed Abu Taaema ved Nasser-sykehuset på Gaza til nyhetsbyrået AFP.

Han viser fram dataprogrammet som registrerer dødsårsak. «Martyrer» er kolonnen som dekker dem som blir drept i krigen med Israel. Andre døde føres inn i egne kolonner.

– Den rettsmedisinske patologen lager en rapport som forsegles, og sendes til kontoret for pasienthåndtering. De er ansvarlige for å føre korrekt data inn i databasen som er koblet til Helsedepartementet, sier Nahed Abu Taaema.

Hver martyr inn i database

Ansatte i kontoret for pasienthåndtering lager en oppføring med detaljene om hver «martyr» før informasjonen blir lagt inn i databasen.

– Folk som dør av naturlige årsaker, blir ikke ført til likhuset for undersøkelse av en rettsmedisiner. Unntaket er hvis dødsfallet er mistenkelig, sier Taaema.

Torsdag i forrige uke offentliggjorde helsemyndighetene i Gaza navnene på 7.000 palestinere som er drept siden starten på krigen 7. oktober. Etter det har dødstallene steget til mer enn 8.300, ifølge Hamas-regjeringen. De aller fleste drepte er sivile.

Vil øke troverdigheten

Formålet med å offentliggjøre navnelisten var å øke troverdigheten etter at den amerikanske presidenten Joe Biden stilte spørsmål ved dødstallene fra Hamas. Den amerikanske støtten til Israel har vært uendret siden krigen startet med et overraskelsesangrep som drepte mer enn 1.400 israelere. Også her var de aller fleste ofrene sivile, ifølge israelske myndigheter.

Noen av ofrene for israelske flyangrep er registrert som «ukjent», og mappene deres blir oppdatert hvis levningene identifiseres av familien senere.

For den 24 år gamle ambulansearbeideren Rizk Abu Rok er det å frakte sårede og døde en daglig rutine. Men ingenting kunne forberede ham på det som skjedde søndag for en uke siden.

Rykket ut etter bombeangrep

Abu Rok rykket ut sammen med ambulanseteamet fra Røde Halvmåne da de fikk beskjed om at Rio Cafe i Khan Yunis var rammet i et bombeangrep. Han dro med vissheten om at både faren og andre slektninger hadde søkt ly ved kafeen.

På stedet der bombene hadde slått ned, ga han først livreddende førstehjelp til en såret person som så ble kjørt til Nasser-sykehuset.

– Da jeg kom til sykehuset, sprang jeg til intensiven og fant faren min. Han hadde hodeskader. Jeg visste med en gang at han var død, forteller Rizk Abu Rok.

Fant alle

Ambulansearbeideren kollapset og måtte roes ned av sykepleiere. Etter en pause gikk han tilbake til intensiven for å se om andre slektninger var der.

– Jeg fant alle. En etter en. Ajnad, Jamal og Talal Abu Rok, Mohammed Abu Rjeileh og Ahmad Qodeih. Sammen med 10 andre ble de drept på kafeen, sier Rizk Abu Rok til AFP.

Kroppene deres ble ført til likhuset der patologen undersøkte dem og gjorde nye oppføringer i «martyr»-kolonnen.