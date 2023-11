Bolivia bryter båndene til Israel

Det søramerikanske landet har besluttet å bryte de diplomatiske båndene som en «avvisning og fordømmelse av den aggressive og uforholdsmessige israelske militæroffensiven som gjennomføres på Gazastripen og som truer internasjonal fred og sikkerhet», står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i La Paz.

Bolivia oppfordrer samtidig til stans i angrepene på Gazastripen.

Uttalelsen kom etter at Bolivias president Luis Arce hadde møtt den palestinske ambassadøren til landet, Mahmoud Elalwani.

Israel hevder Bolivia «gir etter for terrorisme».

– Ved å gjøre dette innretter boliviske myndigheter seg etter terrororganisasjonen Hamas, sier Israels utenriksminister Lior Haiat i en uttalelse.

Kort tid etter kunngjøringen fra Bolivia sendte Chiles president Gabriel Boric ut en melding der han sa at han kaller hjem landets ambassadør fra Israel. Colombias president Gustavo Petro opplyste like etter at Colombia også henter hjem sin ambassadør fra Israel til konsultasjoner.

Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 2020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

Forut for tirsdagens uttalelse fra Bolivia hadde Morales kritisert landets regjering og oppfordret den til å bryte båndene til Israel.

Israel gikk til krig mot Hamas, som kontrollerer Gazastripen, etter at Hamas 7. oktober angrep Israel.

