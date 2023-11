Al Jazeera: Nytt angrep mot Jabalia-leiren onsdag

Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret.

Det skjer dagen etter et kraftig angrep mot samme flyktningleir, hvor minst 50 mennesker ble drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg skal flere hundre ha blitt såret.

Al Jazeera har publisert en video som viser store ødeleggelser etter tirsdagens og onsdagens angrep.

Også nyhetsbyrået AP skriver at en flyktningleir nær Gaza by er angrepet for andre dag på rad. De presiserer ikke om det er snakk om Jabalia-leiren.

Israel hevder de angriper Hamas-mål, og sier at det ikke er klart hvor mange ikke-stridende som er drept.

