WHO: Gaza blir rammet av helsekatastrofe hvert øyeblikk

De to organisasjonene advarer innstendig om at en katastrofe er i ferd med å utspille seg i Gaza etter tre uker med omfattende israelske luftangrep.

Overbefolkning, massefordrivelse og ødeleggelse av infrastruktur knyttet til vann og strøm er årsaken til situasjonen, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse i Genève tirsdag.

På den samme pressekonferansen sa en representant for Redd Barna at spedbarn står i fare for å dø som følge av uttørring. Talspersonen viste til at befolkningen på Gazastripen kun har 5 prosent av vanntilførselen som de hadde før Israel gikk til krig mot Hamas etter 7. oktober-angrepet.

Israel har siden helgen trappet opp luftangrepene dag for dag samtidig som israelske soldater er i gang med en bakkeoperasjon. Over 1 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere er drevet på flukt, og mange av dem befinner seg nå i sør, der de er innkvartert i overbefolkede skoler og boliger.

[ Kommunalministeren om trusler mot norske jøder: – Fullstendig uakseptabelt ]

Israel har også innført full blokade av det palestinske området, det vil si at verken mat, medisiner, medisinsk utstyr, rent vann eller drivstoff slipper inn i Gaza fra Israel. Inntil nylig var også grensen mellom Gaza og Egypt helt stengt. Israel har den siste tiden gått med på å la noe nødhjelp slippe inn fra Egypt, men hjelpeorganisasjoner beskriver leveransene som «en dråpe i havet».