Røde Halvmåne: 59 lastebiler med nødhjelp ankom Gaza tirsdag

Kolonnen besto av fire lastebiler som ble levert av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), mens resten ble levert av Egypts Røde Halvmåne, skriver Palestinas Røde Halvmåne i et innlegg på Facebook.

Til sammen 217 lastebiler med nødhjelp har sluppet inn på Gazastripen siden Israel gikk til angrep for over tre uker siden, ifølge organisasjonen.

I forrige uke sa FN at trengs det minst 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.

Israel nekter fortsatt forsyninger med drivstoff å komme inn på Gazastripen.

