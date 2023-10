Israelsk dokument foreslår å «overføre» Gazas innbyggere til Egypt

Dokumentet er utarbeidet av Israels etterretningsdepartement. Etter at det ble kjent, har kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu forsøkt å tone ned innholdet, samtidig som det har forverret forholdet mellom Israel og Egypt og ført til sterk fordømmelse fra palestinsk hold.

Ifølge Netanyahus kontor er det kun snakk om en «hypotetisk øvelse» og en «prosjektbeskrivelse», men i Egypt har det ført til økt frykt for at Israels plan er å skape en situasjon som gjør at Gazastripens 2,3 millioner innbyggere fordrives over grensen til Egypt.

Dette har ifølge eksperter vært en viktig grunn til at Egypt ikke har villet åpne Rafah-overgangen som går mellom Egypt og den sørlige delen av Gazastripen.

