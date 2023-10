Unicef: Gaza er på randen av en katastrofe

Unicef-sjef Catherine Russell sa til FNs sikkerhetsråd mandag at over 2 millioner mennesker nå er i akutt nød på Gazastripen som følge av mangelen på rent vann.

– Vi anslår at 55 prosent av infrastrukturen for vannforsyninger trenger reparasjon eller rehabilitering. Nå er det kun ett avsaltingsanlegg som er i drift, og det er bare med 5 prosents kapasitet. Alle Gazas seks vannrensingsanlegg er nå ute av drift som følge av mangel på drivstoff og strøm, sa hun ifølge The Guardian.

Russell sa videre at det er ekstremt krevende å levere nødhjelp til Gazas innbyggere, og at flere av Unicefs ansatte på Gazastripen har mistet nære familiemedlemmer i krigen, inkludert ektefeller og barn.

– Situasjonen blir verre for hver time som går, og uten en umiddelbar stans på alle fiendtligheter er jeg dypt redd for skjebnen til regionens barn.

