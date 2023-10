Slik vil Joe Biden regulere utviklingen av KI

De nye retningslinjene krever at teknologiindustrien utvikler sikkerhetsstandarder, innfører nye rutiner for å beskytte brukerne samtidig som offentlige tilsynsorganer får en omfattende liste over forhold som skal sjekkes løpende.

– For å virkeliggjøre muligheten til KI og unngå farene, så må vi regulere teknologien, sa Biden på et pressemøte i Det hvite hus mandag.

– I gale hender kan KI gjøre det lettere for hackere å utnytte sårbarhetene i programvarene som holder samfunnet gående, understreket han.

Biden sterkt engasjert

Målet med initiativet fra Det hvite hus, som kommer i form av presidentdirektiver, er å gjøre mest mulig ut av mulighetene som KI utgjør, men også begrense uønskede følger.

Stabssjefen i Det hvite hus, Jeff Zients, sier at Biden personlig er sterkt engasjert i KI-spørsmål og at han har bedt staben om rask handling.

– Vi kan ikke fremme disse forslagene i tråd med den regulære behandlingsprosessen i regjeringen. Vi må handle like raskt som bransjen selv, kanskje enda raskere, sier Zients.

Reagerte for sent

Biden mener at offentlige myndigheter i sin tid reagerte altfor sent med å regulere sosiale medier og at mange amerikanske ungdommer i dag sliter med psykiske ettervirkninger. KI har potensial til å fremme kreftforskning, forutse følgene av klimaendringer, øke den økonomiske utviklingen og bedre offentlige tjenester.

Men teknologien kan også skape uklarhet om hva som er sannferdige opplysninger og ekte bilder. Misbruk av KI kan øke spenninger knyttet til hudfarge og sosiale forhold som likhet og rettferdighet. Teknologien kan også misbrukes til kriminelle formål.

[ «Makta»: – Reiulf blir litt stakkarslig i serien ]