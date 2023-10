Redd Barna: Ett barn drept på Gazastripen hvert tiende minutt

I et intervju med BBC sier Lee videre at av de 20.000 sivile som så langt har blitt såret i krigen på Gazastripen, er én av tre av dem barn.

Unicef-sjef Catherine Russell sa til FNs sikkerhetsråd mandag at over 420 barn blir drept eller såret på Gazastripen hver eneste dag, ifølge avisen The Guardian.

– Det er et antall som burde ryste oss alle langt inn i sjelen, sa hun.

En såret palestinsk jente gråter mens hun venter på helsehjelp på et sykehus i Rafah, sør på Gazastripen mandag. (Hatem Ali/AP)

Ifølge Redd Barna er lastebilene som hittil har sluppet inn på Gazastripen med nødhjelp, kun en «dråpe i havet».

– Leger utfører operasjoner uten bedøvelse, folk bruker mobiltelefoner som lommelykter for å ha lys på helseinstitusjoner, sier Lee til BBC.

– De har gått tom for medisinsk utstyr som bandasjer, og det er 130 premature babyer som ligger i kuvøser som står i fare for å bli slått av, legger han til.

En palestinsk mann sørger over en drept slektning i Khan Younis på Gazastripen. I løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna. (Fatima Shbair/AP)

[ Aftenposten: Hemmelig Hamas-møte i Norge ble droppet – Huitfeldt får skylden ]