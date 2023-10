Det opplyser Meta, som er morselskapet til de to populære sosiale plattformene, i en pressemelding mandag.

Innføringen av de reklamefrie versjonene skjer for å etterleve EUs nye regler.

Abonnementet vil koste mellom 9,99 euro (118 kroner) i måneden for webversjonen og 12,99 euro (drøyt 150 kroner) på smarttelefoner.

Gebyret blir innført fordi EU ikke tillater at Meta samler inn informasjon om folks digitale aktiviteter for å vise målrettet reklame, uten at brukerne samtykker til dette.

