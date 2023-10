Israelske styrker angriper Gaza by på to fronter

Det israelske militæret (IDF) hevder å ha gjennomført over 600 angrep de siste dagene etter at Israel i helgen utvidet sin bakkeoperasjon på Gazastripen.

En video som sirkulerer i sosiale medier viser en israelsk stridsvogn og en bulldoser sentralt på Gazastripen som blokkerer hovedveien, melder AP. Det er den samme veien som IDF har oppfordret sivile palestinere til å bruke for å komme seg sørover på Gazastripen. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Men om veien blir sperret, vil hundretusenvis av palestinere som er igjen nord på Gazastripen, ikke lenger kunne rømme.

Hamas hevder på sin side at de har avverget israelske forsøk på å ta seg inn i Gaza by med stridsvogner, og at det pågår kamper med IDF ved grensen til Israel.

Netanyahu informerte imidlertid regjeringen på mandag om at Israel gjør «systematiske framskritt» i sin militære operasjon mot Hamas i Gaza.