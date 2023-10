IDF:- Israelsk soldat befridd på Gazastripen

I en uttalelse mandag kveld opplyser IDF at soldaten, som navngis som Ori Megidish, ble befridd under en israelsk bakkeoperasjon søndag kveld.

Soldaten var blant de mange som ble tatt som gissel under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Videre heter det i uttalelsen fra IDF at Megidish har vært til legesjekk og at hun etter forholdene har det bra. Israelske myndigheter har offentliggjort et bilde som viser soldaten sammen med familien sin. Det er ikke kjent når bildet ble tatt.

IDF gir ingen detaljer om omstendighetene rundt frigivelsen.

