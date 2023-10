FN: 40.000 mennesker fordrevet fra hjemmene sine i Haiti

Mengden fordrevne mennesker forverrer en allerede kompleks humanitær krise i Haiti, der nesten halvparten av innbyggerne står overfor akutt matusikkerhet, opplyser WFP.

Voldelige gjenger kontrollerer deler av landet, og FN advarte forrige uke om en økning i tilfeldige drap, kidnappinger, voldtekter og angrep i flere nabolag som tidligere har vært regnet som trygge.

200.000 fordrevet

– Kvinner, barn, eldre og andre sårbare mennesker bærer hovedtyngden av en brutal konflikt der flere titall væpnede grupper kjemper om territorium, sier WFP i en uttalelse mandag.

Titusenvis av mennesker har derfor blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine siden august, ofte kun med de klærne de har på seg, ifølge FN-kontoret.

Dermed er over 200.000 mennesker fordrevet i landet.

Pengemangel

WFP og andre hjelpeorganisasjoner har siden midten av august delt ut 550.000 varme måltider, men finansieringskutt betyr at byrået ofte kun er i stand til å tilby ett måltid om dagen i stedet for de vanlige to.

– Vi trenger 136 millioner dollar så fort som mulig for å møte behovene til de mest sårbare haitierne de kommende seks månedene, sier Jean-Martin Bauer, WFPs landdirektør i Haiti.

WFP sier de er i ferd med å stanse serveringen av varme måltider for i stedet å tilby kontanthjelp til fordrevne mennesker, slik at familier kan velge maten sin selv og samtidig støtte opp om den lokale økonomien.

