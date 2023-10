Fire arbeidere omkom i stillasulykke på byggeplass i Hamburg

Det åtte etasjer høye stillaset sto inne i heissjakten da det kollapset og raste ned til bunnen av sjakten.

Fire bulgarske arbeidere mistet livet mens en femte er kritisk skadd, opplyser politiet. Det var lenge uvisst om flere arbeidere var rammet, men politiet opplyste mandag ettermiddag at alle var gjort rede for.

Under en lignende ulykke på denne byggeplassen i begynnelsen av september ble tre arbeidere hardt skadd etter et fall på 5 meter. Den gang var det også svikt i et stillas.

Ulykken skjedde i en bygning i det tidligere havneområdet HafenCity ved elva Elben. Her er det i dag et enormt shoppingsenter, flere hoteller, kontorblokker og mange bolighus.