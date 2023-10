USA: Snakker alvor med Israel om Gaza-bombingen og tostatsløsning

– Byrden ligger på Israel for å ta de nødvendige skritt for å skille mellom Hamas, som ikke representerer det palestinske folk, og uskyldige palestinske sivile, sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN søndag.

– Vi tror at tusener av palestinske sivile er drept i denne bombingen, og hvert eneste av disse dødsfallene er en tragedie, akkurat som dødsfall i Israel, sa han i intervjuet.

– Vi mener at IDF og den israelske regjeringen hver time, hver dag i denne militæroperasjonen må gjøre alt for å skille mellom Hamas, som er terrorister og derfor legitime militære mål, og sivile som ikke er det, sier han.

Sullivan erkjenner at det er vanskelig å skille når Hamas gjemmer seg bak sivile. Men det fratar ikke Israel for ansvaret de har i henhold til folkeretten og krigens lover for å gjøre alt i sin makt for å beskytte sivile.

Han gjorde det klart at Det hvite hus har formidlet dette til israelerne. President Biden understreker dette igjen i en telefonsamtale med statsminister Benjamin Netanyahu søndag, ifølge Sullivan.

– Snakker alvor

Til CBS gjorde Sullivan det klart at de snakker alvor med Israel om alle aspekter ved militæroffensiven mot Hamas i Gaza.

Han ville ikke si om det er uenigheter mellom Israel og USA, men han understreker at USA drøfter vanskelige spørsmål med Israel, inkludert humanitær bistand og skillet mellom terrorister og uskyldige sivile.

Israel har utsatt Gazastripen for massive luftangrep etter Hamas-angrepet mot Israel, og over 8000 mennesker er drept, de fleste sivile. Sullivan fastholder at USA er imot at sivile drepes.

– Vi står ikke for drap på uskyldige mennesker under noen omstendigheter, enten det er israelere eller palestinere eller andre, sier han.

– Vi snakker åpent, vi snakker direkte, vi deler våre synspunkt på upolert vis, og det vil vi fortsette å gjøre. Når jeg sitter her, vil jeg ha sagt at USA er helt klar på sine prinsipper, inkludert at alt uskyldig liv er hellig, sier han.

USA har også arbeidet med Egypt for å få inn humanitære forsyninger til den sivile befolkningen i Gaza.

Tostatsløsning

Inkludert i samtalene som USA har med Israel, er hva som skal skje i regionen etter krigen. Det betyr at USA mener en tostatsløsning er nødvendig for at det skal bli fred.

– Vi kan på ingen måte gå tilbake til status quo slik det var 6. oktober. Det betyr at når krisen er over, må det komme en visjon om framtiden, og etter vår mening må det være en tostatsløsning, sa Biden til pressen.

Det hvite hus sier at dette har Biden også gjort klart for Netanyahu i direkte samtaler.

Ideen om en tostatsløsning der Israel og Palestina lever side om side i hver sin stat, har knapt vært et tema siden de siste amerikanske fredsforsøkene kollapset i 2014. Det skjedde på grunn av blant annet uenighet om de ulovlige bosetningene på Vestbredden, løslatelse av fanger og andre spørsmål.

Full krig truer

Biden har de siste årene snakket lite om en tostatsløsning. Men nå som konflikten mellom Israel og Hamas truer med å utvikle seg til en større krig i regionen, sier han at man ikke lenger kan ignorere arbeidet for en palestinsk stat.

Det er imidlertid mange hindringer i veien for en tostatsløsning, ikke minst at Netanyahus regjering, den mest høyreekstreme i Israels historie, er imot, og de fleste analytikerne mener ideen er død.

I tillegg har israelske regjeringer gjennom mange år åpnet for at 700.000 bosettere har etablert hundrevis av ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden. De er bygget på området palestinerne håper skal bli deres framtidige land.

[ – Harde kamper mot den israelske hæren på Gazastripen ]