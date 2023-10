Russisk politiker: – Krigsmotstandere i Russland er våre fiender

– De er fiender, eller hva? Og da må de behandles som det.

Det sier den tidligere generalen Andrej Gurulev om krigsmotstandere i Russland til statseid russisk TV, ifølge svenske Expressen. Han legger til at krigsmotstanderne sågar «bør henrettes».

Andrej Gurulev. (Wikimedia Commons)

– Vladimir Putin kontrollerer narrativet rundt krigen i Ukraina

Gurulev er nå medlem av forsvarsutvalget i Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. I tillegg er han medlem av Forent Russland, president Vladimir Putins støtteparti.

Russiske soldater avbildet i Mariupol, Ukraina i fjor. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i Russlands tilfelle Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten, sa Sylo Taraku til Dagsavisen nylig. Han uttalte seg da om rollen til den russiske ekspresidenten Dmitrij Medvedev.

Taraku er statsviter, forfatter og samfunnsdebattant, og jobber i Tankesmien Agenda. Han er aktuell med boken «Krigens kontinent – Europa etter den kalde krigen».

Ventiler i Russland

Når det ulmer under overflaten er det behov for noen «ventiler», forklarte Taraku, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. Eksempler på dette er politikere som Medvedev og eksperter fra militæret, som får fyre løs med fascistisk retorikk i russisk statlig TV.

– Medvedev er en del av propagandaen overfor Vesten, selvfølgelig. Det er grunnen til at han snakker og kommuniserer som han gjør. Han håper Vesten blir skremt til å støtte Ukraina i mindre grad enn i dag, sa Russland-ekspert og FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

