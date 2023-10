RSF: Reuters-journalist i Libanon ble drept i målrettet angrep

Angrepet kom fra den israelske grensa, opplyser organisasjonen søndag.

– Ifølge ballistiske analyser utført av RSF kom skuddene øst fra der journalistene sto – fra retningen til den israelske grensa, sier RSF.

– To angrep på samme sted i et så kort tidsrom (litt over 30 sekunder), fra samme retning, indikerer åpenbart at det var målrettet, tilføyer organisasjonen.

Den israelske hæren IDF har sagt at de ikke utfører målrettede angrep på journalister. IDF sa dagen etter angrepet at de er lei seg for at journalisten ble drept, og at de etterforsker hendelsen 13. oktober.

Nyhetsbyrået Reuters har bedt IDF kommentere RSFs uttalelse søndag.

Videojournalisten Issam Abdallah ble drept og seks andre såret da raketter som kom fra israelsk retning, traff dem, opplyste en annen Reuters-journalist på stedet rett etter angrepet.

Ytterligere to Reuters-journalister, Thaier Al-Sudani og Maher Nazeh, ble såret i angrepet. De øvrige sårede var to journalister fra det qatarske mediehuset Al Jazeera og to fra det franske nyhetsbyrået AFP.

