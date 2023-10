Biden og Sisi lover fortgang i nødhjelpen til Gaza

President Joe Biden vektla også behovet for økt nødhjelp til Gaza da han snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag. I en separat samtale med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ble de to enige om å øke tempoet i og størrelsen på leveransene, opplyser Det hvite hus. Det skal skje fra og med søndag og vedvare, heter det.

FN og andre hjelpeorganisasjoner mener en våpenhvile må til for å avhjelpe den humanitær katastrofen som utspiller seg blant enklavens 2,3 millioner innbyggere.

Talsperson Wael Abo Omar ved grenseovergangen i Rafah opplyser til nyhetsbyrået AP søndag kveld at til sammen 33 lastebiler med hjelp har fått passere. Palestinsk Røde Halvmåne opplyste tidligere på dagen at ti egyptiske lastebiler med mat og medisiner hadde ankommet Gaza.

Israel åpnet 20. oktober for første gang for å la lastebiler med nødhjelp slippe inn til Gaza fra Egypt. Fram til søndag hadde til sammen 84 lastebiler sluppet inn, men hjelpen dekker bare en brøkdel av de enorme behovene for mat, vann og medisinsk utstyr.

Før krigen brøt ut 7. oktober ble det ifølge FN i gjennomsnitt fraktet inn rundt 500 lastebillass med forsyninger daglig.

Israel trappet i helgen kraftig opp sine angrep mot Gaza både fra luften og bakken.

Norge og 119 andre land i FNs hovedforsamling har bedt om en «umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile».

[ Ekspert: – Russland og Putin har helt klart undervurdert Zelenskyj ]