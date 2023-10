Armita Geravand (16) er begravet i Iran

16 år gamle Armita Geravand lå i koma på et sykehus i Teheran i en måned og døde fredag. Videoer i sosiale medier viser svartkledde sørgende under begravelsen på en gravlund sør i Teheran.

Ifølge eksiliranske organisasjoner havnet hun i koma som følge av vold fra det såkalte moralpolitiet, som angivelig angrep henne fordi hun ikke hadde på seg hijab. En overvåkingsvideo viste at hun ble halt ut av en metrovogn og lagt på perrongen.

Statlige medier avviser at politiet brukte vold mot henne, og forklarer at hun falt på grunn av lavt blodtrykk og slo hodet.

Årets nobelprisvinner Narges Mohammadi uttrykker i en uttalelse sin sorg og vrede over Geravands død.

– Armita Geravand, full av livets entusiasme, ble sendt til dødens terskel på grunn av sitt vakre hår som hun ikke ville skjule under den obligatoriske hijaben, skriver hun i en uttalelse fra Evin-fengselet, formidlet av ektemannen hennes.

Hun skriver videre at ingen uavhengig journalist har sluppet inn på sykehuset der hun var innlagt og at videoen fra metroen er redigert.

– Jeg skal aldri glemme døden til uskyldige Armita Geravand, og jeg aksepterer ikke lenger begrepet «obligatorisk hijab», i hennes minne, skriver hun.

Geravands dødsfall kommer litt over et år etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i Teheran. Hennes dødsfall utløste en omfattende protestbølge som ble slått hardt ned på av regimet.

Siden har mange kvinner tatt sjansen på ikke å dekke til håret, i strid med loven i landet.

