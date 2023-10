Israel: Bakkeoperasjon på Gazastripen utvides

Talsperson for militæret, Daniel Hagari, sier at styrkene fortsatt er på Gazastripen etter offensiven natt til lørdag og fortsetter krigen.

Tidligere lørdag publiserte det israelske militæret en video som viste pansrede kjøretøyer som beveget seg langsomt framover i åpne områder i Gaza, de første bekreftede bildene av israelske bakkestyrker inne i enklaven. Tidligere er det gjennomført kortere nattlige raid på Gazastripen.

Eksplosjoner lyser opp himmelen i Nord-Gaza etter israelske luftangrep. (Abed Khaled/AP)

Opptrappingen synes å være et tegn på at Israel nærmer seg en full bakkeoffensiv på Gazastripen for å nedkjempe Hamas. Natt til lørdag rammet israelske jagerfly 150 tunneler og underjordiske bunkere, ifølge det israelske militæret.

Internett og mobilnett nede

Internettilgangen og mobilnettverket i hele Gaza ble også slått ut, og det ble nesten umulig for befolkningen å kommunisere seg imellom eller med andre utenfor enklaven.

Det skjedde samme kveld som Israel varslet en opptrapping av bombeangrepene mot den palestinske enklaven.

Flere frykter at grusomheter slik blir holdt skjult for verden.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i HRW.

[ IDF: 150 underjordiske mål i Gaza rammet ]

Underjordiske mål

Israels militære sier at jagerfly i løpet av natten traff 150 underjordiske mål på Gazastripen. I en pressemelding heter det at «terrortunneler, underjordiske bunkere og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet, i tillegg til at flere Hamas-krigere ble drept.

En såret palestiner venter på å få behandling på et sykehus i Rafah, lengst sør på Gazastripen, etter bombingen natt til lørdag. (Hatem Ali/AP)

Kilder på Gazastripen og Sør-Israel sier at luftangrepene fortsatte lørdag formiddag, om enn ikke like intenst som om natten.

Israels militære hevder også at sjefen for Hamas' luftangrep, Asem Abu Rakaba, ble drept. Han spilte en viktig rolle med å arrangere angrepene 7. oktober over grensa med droner og paraglidere.

Mest intense hittil

Nattens bombing var den mest intense hittil, og eksplosjoner lyste kontinuerlig opp himmelen over Gaza by. Hundrevis av bygninger er lagt i grus og ytterligere tusener skadd, og landskapet i Nord-Gaza er forvandlet, sier Mahmud Bassal, talsmann for Gazas sivilforsvar.

BBCs korrespondent i Khan Younis sier at det var panikk overalt etter at Israel trappet opp luftangrepene mot Gazastripen ytterligere natt til lørdag.

– Vi kan se enorme flammer stige mot himmelen – det ser ut som de bruker en annen type bomber, skriver den britiske kringkasterens korrespondent Rushdi Abualouf.

Umulig å kontakte ambulanse

Han skriver videre at ambulansesjåfører på Gazastripen ikke har muligheter for kommunikasjon siden nødnummeret ikke virker, og at de derfor bare kjører i retning eksplosjonene. Man kan derfor heller ikke ringe etter sykebil.

– Det har vært panikk overalt, selv her i Khan Younis, hvor det ikke var så mye bombing. Folk prøver å nå familiemedlemmer i andre områder, men telefonlinjene er blitt kuttet. Det er fullstendig kaos, skriver Abualouf.

Ifølge beboere i Nord-Gaza er sykehuset i Beit Lahia skadd av en granat, og også området rundt det store Shifa-sykehuset rammet. Israels militære har tidligere anklaget Hamas for å bruke sykehus som base for krigen mot Israel.

[ Erdogan: – Stopp galskapen på Gazastripen ]

Frykter for gislene

Familiene til gislene i Gaza krever en forklaring fra Israels regjering om gislenes skjebne under den intense luftkrigen mot det palestinske territoriet.

Gruppa som representerer de over 220 menneskene som ble tatt som gisler av Hamas under angrepet 7. oktober, vil ha et umiddelbart møte med regjeringen.

– Natten i natt var den verste hittil, og vi gjennomlevde den i stor frykt, sier gruppa lørdag i en pressemelding. De sier de er sinte over «den totalt manglende sikkerheten for gislene som holdes i Gaza, som også er utsatt for den kraftige bombingen».

Antall drepte palestinere i Gaza har passert 7300 siden Hamas-angrepet for tre uker siden, ifølge Gazas helsemyndigheter som har offentliggjort en liste over samtlige drepte, med navn og id-nummer.

I Israel ble over 1400 mennesker drept i Hamas-angrepet 7. oktober, inkludert 310 soldater, og minst 229 mennesker ble tatt som gisler.

[ Familiene til gislene i Gaza kritiske til luftangrepene ]

[ Espen Barth Eide: – Det har gått for langt allerede ]