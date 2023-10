Iransk tenåring død etter at hun skal ha blitt utsatt for politivold

– Armita Geravand, en student i Teheran, døde for en time siden etter intensiv medisinsk behandling og et 28 dagers sykehusopphold på intensivavdelingen, skriver det statlige nyhetsbyrået Borna.

Også det statlige nyhetsbyrået Irna melder at Geravand er død.

16 år gamle Geravand har de siste ukene ligget i koma på et sykehus i Teheran. Tidligere denne uken ble det meldt av statskontrollerte iranske medier at hun var hjernedød.

Ifølge eksiliranske organisasjoner havnet hun i koma som følge av vold fra det iranske moralpolitiet, som angivelig angrep henne fordi hun ikke hadde på seg hijab.

Statlige medier i Iran hevder årsaken til skadene er at jenta fikk et blodtrykksfall og deretter slo hodet i inne i en vogn på metroen i Teheran.

Geravands dødsfall kommer litt over et år etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i Teheran. Dødsfallet utløste en massive protestbølge som ble slått ned på med hard hånd av regimet. Over 500 mennesker er drept, ifølge menneskerettighetsgrupper.

[ Frykter at grusomheter blir holdt skjult for verden ]