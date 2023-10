IDF: 150 underjordiske mål i Gaza rammet

I en pressemelding fra IDF heter det at «terrortunneler, underjordiske kampområder og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet, i tillegg til at flere Hamas-krigere ble drept.

Kilder i Gaza og Sør-Israel sier at luftangrepene fortsetter lørdag formiddag, om enn ikke like intenst som om natten.

Israels militære hevder også at sjefen for Hamas' luftangrep, Asem Abu Rakaba, ble drept. Han spilte en viktig rolle med å arrangere angrepene 7. oktober over grensa med droner og paraglidere.

[ Frykter at grusomheter blir holdt skjult for verden ]