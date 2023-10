Hamas hevder de nærmet seg en avtale med Israel om gislene

Talsmann Abu Obeida i Qassam-brigadene gjentar at de er klare til å slippe fri gislene som Hamas-medlemmer bortførte under angrepet på Israel 7. oktober. Betingelsen er at Israel løslater alle palestinere fra israelske fengsler.

Hamas er også villig til å inngå forhandlinger om en «delavtale» om fangene, sa Obeida i en videotale lørdag.

– Prisen å betale for det store antallet gisler på våre hender, er å tømme fengslene for palestinske fanger, sier Obeida.

Fredag ettermiddag meldte Al Jazeera, BBC og CNN at det var framgang i forhandlingene om fangeutveksling og våpenhvile.

Opplysningene om samtalene, som skjedde i regi av Qatar, kom fra anonyme kilder før Israels kraftige opptrapping av krigen på den Hamas-styrte Gazastripen.

