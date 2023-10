Gruppa som representerer de over 220 menneskene som ble tatt som gisler av Hamas under angrepet 7. oktober, vil ha et umiddelbart møte med regjeringen.

I en pressemelding sier gruppa at slektningene er sinte over «den totalt manglende sikkerheten for gislene som holdes i Gaza, som også er utsatt for den kraftige bombingen».

