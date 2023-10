Avtale på plass om møte mellom Biden og Xi

Avtalen kom på plass i et møte mellom USAs utenriksminister Antony Blinken og Kinas utenriksminister Wang Yi fredag, opplyser en amerikansk tjenesteperson til AP.

Detaljene i avtalen skal ikke være spikret. Møtet skal finne sted i San Francisco i forbindelse med et toppmøte for land i Stillehavsregionen.

Det hvite hus har ikke bekreftet møtet, og i deres offisielle uttalelse heter det at de to landene «jobber mot» at Biden og Xi skal møtes ansikt til ansikt.

Tidligere på fredagen møttes Biden og Wang. Da understreket Biden at USA og Kina må samarbeide for å håndtere globale utfordringer, ifølge Det hvite hus.

– Presidenten la vekt på at både USA og Kina trenger å håndtere konkurranse i forholdet på ansvarlig vis og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer.

Wang sier at Kina anser det viktig at USA håper på å forbedre og stabilisere forholdet mellom de to landene.

Det er første gangen siden 2018 at en kinesisk utenriksminister besøker USA. Besøket varer i tre dager.

På to dager har Wang vært i samtaler med amerikanske toppdiplomater som til sammen har vart i ni timer.