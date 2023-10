Ukrainske piloter får F16-opptrening i USA

– Ukrainske piloter trener nå med nasjonalgarden i Arizona på F16-fly, skrev ambassadør Bridget Brink på X torsdag.

Treningen i USA har vært høyt oppe på Ukrainas ønskeliste over ting landet trenger i krigen mot Russland. USA gikk i august med på at Danmark og Nederland kan donere sine F16-fly etter at treningen er gjennomført. Også Norge og Belgia har lovet å sende kampflyene.

– Dette er en essensiell del av å bygge opp Ukrainas luftforsvar. USA er stolte over å samarbeide med europeiske partnere for å støtte Ukraina mot Russlands brutale aggresjon, skriver Brink.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har jobbet for å bygge en F16-koalisjon til å donere flyene og hjelpe med opptrening. Det ukrainske luftforsvar består stort sett av fly fra sovjet-tida.

