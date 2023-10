Svindeltiltalt FTX-gründer sier kryptosystemet hans slo feil

Han erkjente i vitneboksen i en domstol på Manhattan fredag at han hadde gjort feil, både små og store.

– Vi trodde at vi kunne være i stand til å bygge markedets beste produkt, sa 31-åringen.

Målet var å videreutvikle økosystemet for kryptovaluta, la han til.

– Det viste seg at det motsatte skjedde, og mange kunder og andre ble påført skade, fortsatte han.

På spørsmål fra forsvareren sin, Mark Cohen, om han hadde svindlet noen eller tatt kunders midler, svarte Bankman-Fried: «Nei, det gjorde jeg ikke».

Gründeren fra California anklages for å ha tatt flere milliarder dollar fra kunder og investorer i FTX. Pengene brukte han angivelig til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via hedgefondet Alameda Research. Fondet etablerte han i 2017, to år før han lanserte kryptobørsen FTX.

Rettssaken mot ham startet 3. oktober. Han er tiltalt for svindel etter at kryptobørsen FTX kollapset i november i fjor.