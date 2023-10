Israel anklager Hamas for å krige fra sykehus

– Hamas har omgjort sykehus til kommando- og kontrollsentre og skjulesteder for terrorister og deres ledere, sier den israelske hærens talsmann Daniel Hagari torsdag.

Under en pressekonferanse fredag viste Hagari fram fotografier, tegninger og lydopptak som angivelig skulle underbygge anklagen om at Hamas særlig benytter seg av Shifa-sykehuset i Gaza by.

– Hamas-terroristene opererer inne på, og under Shifa-sykehuset og andre sykehus i Gaza, sa Hagari.

Den israelske hærens anklager lar seg ikke verifisere.

Israel har både i denne og tidligere kriger fått internasjonal kritikk for å angripe sykehus og skoler på Gazastripen, og påstanden om de benyttes av Hamas er av gammel dato.

En talsmann for Hamas-bevegelsens politiske ledelse, Ezzat El-Reshiq, avviser anklagen.

– Det talsmannen for fiendens hær påstår, er uten rot i virkeligheten, skriver han på Telegram.

Talsmannen anklager videre Israel for å spre løgner for å forberede «en ny massakre mot vårt folk».

Under en pressekonferanse på Shifa-sykehuset fredag kveld avviste også lederen for Hamas-regjeringens pressekontor i Gaza anklagen fra Israel.

– Israel benytter teknologi for å fabrikkere lydopptak, sa Salama Marouf.

Ifølge Marouf foreligger det ingen beviser for at Hamas har laget tunneler og etablert kommandosentre under sykehuset der tusenvis av palestinere har søkt tilflukt.

