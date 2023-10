Trump-støttede Mike Johnson skal lede Representantenes hus

Tidligere president Donald Trump oppfordret før avstemningen onsdag partiets representanter til å stemme på Johnson.

Ekspresidentens skulderklapp til Johnson, en konservativ politiker fra Louisiana som ble valgt inn i Kongressen i 2016 og som har støttet Trumps påstander om valgfusk, kom etter at Trump tirsdag ba partifellene snu ryggen til Tom Emmer som tidligere tirsdag ble fremstilt som kandidat.

Emmer trakk kandidaturet sitt senere samme dag. Emmer var da den tredje kandidaten etter Steve Scalise og Jim Jordan som hadde prøvd å bli valgt.

– Jeg tror han kommer til å bli en fantastisk speaker, sa Trump onsdag da han kommenterte Johnsons kandidatur. Den tidligere presidenten sa at han ikke har hørt «en eneste negativ kommentar om ham. Alle liker ham».

Blir landets tredje mektigste

51 år gamle Johnson er en relativt ukjent republikaner fra Louisiana. Som den 56. lederen for Representantenes hus overtar han rollen som landets tredje mektigste politiker, etter presidenten og visepresidenten.

De 221 republikanerne i forsamlingen brukte over tre uker og satt i timelange forhandlinger bak lukkede dører før Johnson til slutt ble valgt. Før ham hadde tre andre kandidater forsøkt seg, uten hell. Først ut var Steve Scalise 12. oktober. Deretter prøvde Trump-støttede Jim Jordan seg 18. oktober, før Emmer som tredjemann tirsdag kastet inn håndkleet.

For å bli speaker i Representantenes hus må først flertallspartiet nominere sin kandidat. Deretter fremmes kandidaten i plenum som partiets kandidat mot kandidaten til mindretallet.

Republikanerne har 221 representanter i forsamlingen. Johnson fikk støtte fra 220 av dem i onsdagens avstemning, tre flere enn de 217 stemmene han trengte.

Demokratene, som har 212 representanter, stemte i samlet flokk på sin kandidat, Hakeem Jeffries.

Handlingslammet forsamling

Representantenes hus har vært handlingslammet siden 3. oktober da Kevin McCarthy ble kastet som speaker etter et mistillitsforslag fra en av Kongressens mest konservative medlemmer, Matt Gaetz.

USAs statsapparat risikerer å bli nedstengt om ikke et budsjett blir vedtatt innen 17. november. En forsamling kan uten leder heller ikke stemme over president Joe Bidens forslag til bevilgninger til Ukraina og Israel.

Johnson sto i spissen for republikanernes forsøk på å gå til høyesterett for å gjøre om på valgresultatet fra 2020, der Trump tapte til Joe Biden. Siden steg Johnson raskt i gradene i partiet, der han blant annet har kjempet for innføring av bønn i skolen.

– Vi skal tjene folket i dette landet. Vi skal gjenopprette tilliten deres til Kongressen. USA er det siste og beste håpet som mennesket har på jorden, sa Johnson, omringet av jublende kolleger.

– Abraham Lincoln sa det. Ronald Reagan pleide å minne oss på det hele tiden, og vi står her for å minne dere om det på nytt, sa han videre.

Johnson kunngjorde kort tid etter edsavleggelsen onsdag at hans første handling blir å lede forsamlingen gjennom en resolusjon som tar til orde for å støtte Israel i krigen mot Hamas.

– Den første loven som jeg skal fremme for denne forsamlingen skjer om en liten stund og er til støtte for vår kjære, kjære venn Israel, og vi er på overtid med å få det gjort, sa Johnson i innsettelsestalen, der han advarte om at USAs «nærmeste allierte i Midtøsten er under angrep».

Valgpåstander

Johnson ble født i oktober 1972 i Shreveport i delstaten Louisiana i et tett sammensveiset lokalsamfunn. Der vokste han opp med sørstatenes verdier som formet hans syn på religion og familieliv.

Johnson fullførte universitetsutdanning innen forretningsstudier og senere juss før han begynte å jobbe som advokat med spesialisering i konstitusjonelle saker. I 2015 ble han valgt inn i Louisianas delstatsforsamling. Året etter ble han valgt inn i Kongressen i Washington.

Han var en av de 147 republikanerne som nektet å verifisere 2020-valgresultatet som var blitt godkjent av domstoler og tjenestemenn landet rundt.

Johnson sto også i spissen for 126 republikanske representanter som forsøkte å få høyesterett til å omgjøre resultatet fra fire delstater der Biden vant.

Ubekymret Biden

President Joe Biden ble senere onsdag spurt om han er bekymret over hvorvidt Johnson kan komme til å prøve å omgjøre valgresultatet i 2024 hvis Biden skulle bli gjenvalgt der.

– Nei, svarte Biden på journalistenes spørsmål på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Biden sa at republikanerne har forsøkt seg i «omtrent 60 feilslåtte søksmål» etter valgseieren i 2020, og la til:

– Jeg forstår meg på grunnloven.

[ Gjør et nytt forsøk på å velge leder for Representantenes hus ]