Syria: Flyplassene i Damaskus og Aleppo ute av drift etter israelsk rakettangrep

Ifølge meldingen søndag morgen er en sivil arbeider drept i angrepene. All flytrafikk er nå omdirigert til flyplassen i Latakia, opplyser det syriske transportdepartementet.

En militærkilde sier til nyhetsbyrået Sana at arbeideren ble drept på flyplassen i Damaskus og at en annen ble såret. Rullebanene på flyplassene ble ødelagt i angrepene, ifølge den ikke navngitte kilden.

Angrepene blir gjennomført samtidig som Israel fortsetter luftangrepene mot den palestinske Gazastripen som et svar på Hamas-angrepet for to uker siden. Det har de siste dagene også vært flere trefninger mellom den libanesiske Hizbollah-militsen og israelske soldater på grensen mellom de Libanon og Israel.

Det syriske regimet er alliert med Hizbollah og Iran, som regnes som Israels erkefiende i regionen. En del av Syria, Golanhøydene, har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967. Siden 1981 har Israel hevdet at området er israelsk, men dette er kun anerkjent av et fåtall land.

